РГСУ: 70% студентов совмещают учебу с работой и подработками

Почти половина респондентов работает на постоянной основе, говорится в исследовании Российского государственного социального университета

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Большинство российских студентов совмещают учебу в вузе с работой и подработками. При этом почти половина из них работает на постоянной основе, свидетельствуют данные исследования, проведенного на основании опроса Российского государственного социального университета (РГСУ), результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 526 учащихся РГСУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС, ВШЭ и других вузов. 84% опрошенных - студенты бакалавриата.

"70% студентов совмещают учебу с работой и подработками. <…> На постоянной основе работают 47% опрошенных, а 23% ищут подработки во время каникул или праздников", - говорится в результатах опроса.

При этом, по мнению работающих студентов, им успешно удается совмещать учебу и работу. Такого мнения придерживаются 58% опрошенных.

Нашел подработку по будущей специальности только каждый третий студент, две трети при поиске работы ориентируются на гибкий график и уровень получаемого дохода.

"По нашим наблюдениям студенты старших курсов чаще всего работают в областях, связанных с их будущей профессией. Часть из них получают предложения о работе в ходе прохождения практики, часть ищут подработку в сфере будущей профессии, так как нарабатывают опыт, который позволит быстрее трудоустроиться после окончания вуза и адаптироваться в профессиональном плане", - приводятся в сообщении слова ректора РГСУ, академика РАХ Андрея Хазина.