ТАСС: Netflix продлил права на три товарных знака до 2036 года

Речь идет о зарегистрированных в 2017 году марках с изображением красной буквы N

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix продлил на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака, зарегистрированных в сентябре-октябре 2017 года, с изображением красной буквы N, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на товарные знаки продлены на 10 лет - до 2 ноября 2036 года. Товарные знаки регистрировались по 9, 38 и 41 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в частности, программное обеспечение, потоковая передача аудиовизуального и мультимедийного контента через Интернет, а также развлекательные и образовательные услуги, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Изначально заявки на товарный знак поступили в ноябре 2016 года и были зарегистрированы в сентябре-октябре 2017 года. С этого момента заявка могла действовать до ноября 2026 года.

В марте 2022 года Netflix заявил, что приостанавливает свою работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Также стриминговый сервис подтвердил отключение платформы на территории России. Представитель сервиса назвал такую меру "реализацией ухода с российского рынка".