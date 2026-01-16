В ОП РФ предложили ввести в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб назвал экзамены по основным дисциплинам необходимым минимумом, который должны знать выпускники

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Единый госэкзамен по обязательным предметам для выпускников бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования (СПО) надо ввести в российских учебных заведениях по аналогии с ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Такое предложение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Есть предложение - ввести в наших вузах и ссузах единый государственный экзамен как дополнение к защите диплома и итоговой государственной аттестации. ЕГЭ по предметному ядру - обязательным дисциплинам, которые проходят экономисты, юристы, менеджеры - то есть по разным направлениям", - сказал Гриб ТАСС.

По его словам, предметное ядро - это необходимый минимум, который должны знать выпускники вузов и ссузов для владения профессией, и экзамен по нему покажет уровень подготовки будущих специалистов.

"Я считаю, что введение этого ЕГЭ повысит качество высшего образования, а также усилит контроль за этим со стороны государства. Возможно, как идею можно обсудить введение общего единого госэкзамена, как сдают выпускники школ", - сказал замсекретаря ОП.