Россия проведет эксперимент по целевому набору мигрантов на работу

Такой опыт получат все регионы страны, кроме Москвы и Московской области, говорится в распоряжении правительства

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Эксперимент по целевому набору мигрантов на работу проведут в России. Пункт по подготовке к проведению соответствующего эксперимента на территории всей страны за исключением Москвы и Московской области содержится в соответствующем распоряжении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Эксперимент включает в себя создание инфраструктуры для отбора и подготовки к работе в России иностранцев в государствах их проживания. Ответственными за исполнение назначены МВД и Минтруд РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

К 15 мая 2026 года должны быть подготовлены проекты федеральных законов по проведению данного эксперимента, которые будут внесены в правительство РФ.