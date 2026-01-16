В городах Сибири из-за аномальных морозов в школах отменяются занятия

В Красноярске, Норильске, Новосибирске, Омске, Барнауле, Томске, Кызыле и в городах Кузбасса школьникам из-за аномальных морозов разрешили не посещать занятия

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Аномальные сорокаградусные морозы в Сибири стали причиной отмены занятий у школьников в ряде населенных пунктов округа. В крупных городах Сибири детям разрешили не посещать учебные заведения, сообщают единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) районов и региональные министерства образования.

"В связи с понижением температуры до минус 37 градусов учебные занятия в школах города для учащихся 1-4 классов отменяются", - говорится в сообщении ЕДДС Зеленогорска в Красноярском крае. Также занятия в школах для учеников с 1 по 11 класс из-за морозов отменены на Таймыре, в Северо-Енисейском и Енисейском муниципальном округе Красноярского края, где на утро 16 января столбик термометра показывал минус 42 градуса, сообщает ЕДДС Енисейского района. В Братске Иркутской области из-за морозов до минус 40 градусов для школьников объявили актированные дни.

В Красноярске, Норильске, Новосибирске, Омске, Барнауле, Томске, Кызыле и в городах Кузбасса школьникам из-за аномальных морозов разрешили не посещать занятия. "По прогнозу синоптиков ближайшие дни в нашем регионе будут очень холодными, ночами мороз будет усиливаться. <…> При температуре ниже минус 30 градусов рекомендуется освободить от занятий учащихся начальных классов. При температуре ниже минус 32 градусов рекомендуется освободить от занятий учащихся 5-9 классов. При температуре ниже минус 35 градусов возможно освобождение от занятий старшеклассников", - сообщили в Министерстве образования Омской области.

В мэрии Красноярска пояснили, что решение о том, идти в школу или нет принимают родители. В одной из школ города ТАСС сообщили, что в среднем в классе находится по три-четыре ребенка, столовые при таком количестве детей не работают.

По данным Гидрометцентра, с 16 по 20 января в регионах Сибири ожидается сильное похолодание. На севере Красноярского края и в Иркутской области синоптики обещают до минус 55 градусов. В Чебулинском районе Кемеровской области столбик термометра опускался местами до минус 53 градусов. В Новосибирской области, Туве и Томске прогнозируется от минус 35 до минус 44 градуса. На Алтае, в Омске столбик термометра опустится до минус 35 градусов. На федеральных трассах организованы пункты обогрева. Водителям советуют в морозные дни воздержатся от длительных поездок.