Подозреваемого в ДТП со школьным автобусом под Красноярском задержали

В аварии погибла женщина и трое детей пострадали

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого по делу о ДТП со школьным автобусом на юге Красноярского края, в котором погибла женщина и еще трем детям была оказана медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

14 января на автомобильной дороге "Саяны" школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель автомобиля - женщина - скончалась на месте, один из школьников был госпитализирован, еще двум оказана медпомощь. Всего в автобусе было 13 детей, которые ехали в военкомат для постановки на учет. Прокуратура Красноярского края организовала проверку. Было возбуждено уголовное дело. Водитель третьего транспортного средства, выехавший на встречную полосу движения и спровоцировавший аварию, скрылся с места ДТП.

"Сотрудники МО МВД России "Минусинский" задержали 33-летнего подозреваемого в совершении ДТП со школьным автобусом и легковым автомобилем, в результате которого погибла молодая девушка. <…> Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель автомобиля "Форд". Совершая обгон колонны машин по встречной полосе, понимая, что не успевает завершить маневр, 33-летний автомобилист попытался вернуться на свою полосу, в результате чего допустил столкновение с "Тойотой", которую вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники минусинской полиции вместе с коллегами из Хакасии в течение суток установили автомобиль и задержали подозреваемого в совершении аварии. "Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом МО МВД России "Минусинский" по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", продолжается. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Его автомобиль изъят и помещен на спецстоянку", - пояснили в региональном главке МВД.