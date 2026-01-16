На Камчатке за праздники более 20 человек эвакуировали вертолетом

Как сообщили в краевом Минздраве, вертолеты оснащены современным оборудованием для оперативной доставки пациентов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Более 20 человек эвакуированы за длинные январские выходные из труднодоступных районов Камчатки вертолетом санитарной авиации. Медицинская помощь требовалась вахтовикам, морякам, жителям удаленных районов полуострова, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"Более 20 раз вертолет с медиками на борту поднимался в небо, чтобы оказать помощь морякам, сотрудникам горнодобывающих компаний, местным жителям. Они оперативно были доставлены в медучреждения, где получили высококвалифицированную помощь", - рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что всего в 2025 году на Камчатке самолетами было эвакуировано более 700 пациентов. Вертолеты оснащены современным оборудованием для оперативной доставки пациентов.