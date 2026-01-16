В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 10 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 13 до минус 8 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, без осадков, гололедица и температура до минус 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 10 до минус 8 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 17 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 766 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 13 до минус 8 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов.