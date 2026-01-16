Во Владимирской области за пять лет арестовали имущество на 1 млрд рублей

Руководитель следственного управления СК России по региону генерал-майор юстиции Артем Кулаков отметил, что экономические преступления отличаются большой спецификой и сложностью в расследовании

ВЛАДИМИР, 16 января. /ТАСС/. Следователи во Владимирской области за пять лет добились ареста имущества фигурантов различных уголовных дел более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК России по региону генерал-майор юстиции Артем Кулаков.

"Наряду с установлением факта совершения преступления и виновности лица перед нами стоит приоритетная цель возмещения причиненного ущерба. Если привлекаемые к уголовной ответственности лица не желают возмещать ущерб добровольно, следователи используют данные им полномочия по установлению имущества как самих подозреваемых, так и близких им лиц, проверке законности происхождения данного имущества и при наличии оснований обращаются в суд для его ареста. Только за последние пять лет следователями нашего управления наложен арест на имущество обвиняемых и аффилированных лиц на сумму более 1 млрд рублей", - сказал Кулаков.

Он отметил, что экономические преступления отличаются большой спецификой и сложностью в расследовании. По делам о неуплате налогов, преднамеренном банкротстве, незаконном предпринимательстве и других следователи исследуют большой объем бухгалтерских документов порой десятков хозяйствующих субъектов, устанавливают аффилированность лиц, фактических и номинальных руководителей так называемых фирм-однодневок, зачастую зарегистрированных в разных субъектах России, отслеживают цепочки финансовых операций.

Например, в 2025 году по заявлению представителя Росимущества при участии правительства Владимирской области следователем по особо важным делам следственного управления СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ. В рамках расследования проверяется законность действий руководства ОАО "Гороховецкий судостроительный завод", поскольку следствием получены данные о допущенных нарушениях, повлекших вывод имущества компании в пользу одного из кредиторов, в результате чего другим акционерам и кредиторам причинен ущерб на сумму не менее 10 млн рублей.

"Следствием по уголовному делу изучаются документы о хозяйственных операциях завода за период с 1996 года. За несколько месяцев расследования объем уголовного дела вместе с изъятой документацией составил почти 80 томов. По таким уголовным делам важно наличие у следователей знаний и навыков не только в уголовной, но и в гражданско-правовой, и в финансовой сфере. И такие специалисты в нашем управлении имеются", - добавил руководитель следственного управления.