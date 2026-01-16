В Тихом океане зарождается первый в 2026 году тропический шторм

Он получил название Nokaen и начал формироваться раньше обычного срока

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Первый в 2026 году тропический шторм, получивший название Nokaen, раньше обычного срока сформировался в Тихом океане - в январе вместо мая. Об этом сообщили в Примгидромете.

"В Тихом океане несколько восточнее Филиппинских островов сформировался первый в этом году тропический шторм под номером один, получивший название Nokaen. В ближайшие 3-4 дня он будет мигрировать в районе Филиппин, после чего, по прогнозам, прекратит свое существование. Сам факт столь раннего рождения тропического шторма удивляет и впечатляет. Как правило, такие процессы начинаются значительно позже - в мае", - сказал директор Примгидромета Борис Кубай.