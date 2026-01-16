Эксперт Погосова предупредила об опасностях резкого погружения в прорубь

Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, рискуют получить инфаркт или инсульт, сообщила заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать инфаркт миокарда, инсульт или нарушение сердечного ритма у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России Нана Погосова.

"Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями купания могут представлять риск, поскольку резкое погружение в ледяную воду вызывает спазм сосудов, который приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов и может спровоцировать инфаркт миокарда, гипертонический криз, инсульт или нарушение сердечного ритма. В этой связи рекомендуется воздержаться от купания пациентам с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, различными нарушениями ритма, сердечной недостаточностью, а также после перенесенных инфаркта или инсульта", - сказала она.

Врач уточнила, если пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями все же решился окунаться в прорубь, важно соблюдать строгие меры предосторожности. Перед купанием обязательно необходимо проконсультироваться с кардиологом, за несколько дней до купания следует избегать переохлаждений и переутомлений. Накануне и в день купания нельзя употреблять спиртные напитки, а за 2-3 часа до купания нужно воздержаться от обильного приема пищи и напитков, содержащих кофеин.

"В день купания не забудьте принять все назначенные лекарственные препараты. Хорошо разогрейтесь перед погружением и не входите в воду резко; постепенно привыкните к температуре, чтобы избежать резкого спазма сосудов. Не погружайтесь полностью сразу, начните с колен или бедер. Избегайте длительного пребывания в воде: рекомендуется не более 20-30 секунд. Быстро оденьтесь в теплую одежду сразу после выхода из воды, выпейте теплый напиток", - рекомендует врач.

В случае дискомфорта, слабости, боли в области сердца необходимо немедленно прекратить процесс купания и обратиться за медицинской помощью. Отказаться от купания стоит при наличии хоть небольших сомнений по поводу состояния здоровья.