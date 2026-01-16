Первый в году тропический шторм Nokaen не затронет Приморье

Как сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай, в ближайшие три-четыре дня он будет мигрировать в районе Филиппин, после чего, по прогнозам, прекратит существование

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Первый в 2026 году тропический шторм Nokaen, сформировавшийся в Тихом океане, не окажет влияния на Приморье. Об этом сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

"Говорить о прямом влиянии на Приморье не приходится. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий в этой зоне, но на текущий момент эти процессы носят локальный характер", - сказал Кубай.

В Тихом океане, несколько восточнее Филиппинских островов, сформировался первый в этом году тропический шторм, получивший название Nokaen. В ближайшие три-четыре дня он будет мигрировать в районе Филиппин, после чего, по прогнозам, прекратит существование. По данным синоптиков, как правило, такие процессы начинаются значительно позже - в мае.