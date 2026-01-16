В СК по Калининградской области рассказали о снижении числа незаконных мигрантов

В борьбе с нелегалами государству могут помочь работодатели, вовремя сигнализирующие об истечении срока патента или увольнении своего сотрудника, отметил руководитель следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Канонеров

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Количество незаконных мигрантов в Калининградской области существенно снизилось за последнее время. На процесс, прежде всего, повлияло усиление профилактических мер, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Канонеров.

"Работе в этом направлении на протяжении последних двух-трех лет уделяется пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных органов. Совместно с коллегами из военно-следственного управления, МВД, Росгвардии, судебными приставами проводим рейдовые мероприятия. И доля незаконных мигрантов на территории Калининградской области достаточно сильно снизилась", - сказал собеседник агентства.

Дмитрий Канонеров также отметил, что борьбе с нелегалами, въезжающих на территорию Калининградской области, способствует само географическое расположение региона. Будучи со всех сторон с суши окруженной иностранными государствами, область имеет всего несколько транспортных "точек входа" на российскую территорию, прежде всего, аэропорт, порты и железнодорожные вокзалы. Поэтому контролировать въезжающих несколько проще, отметил Канонеров.

"Проблемы появляются, когда человек, наоборот, отказывается выезжать, например, когда истекает срок действия патента на профессиональную деятельность или когда гражданин другой страны остается без той работы, ради которой приехал", - отметил он.

По мнению Дмитрия Канонерова, в такой ситуации государству могут помочь работодатели, вовремя сигнализирующие об истечении срока патента или увольнении своего сотрудника.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 19 января.