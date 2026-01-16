Посольство РФ взаимодействует с Филиппинами по депортации блогера Здоровецкого

Скандального инфлюенсера выдворят из страны в ближайшее время, указали в дипведомстве

БАНГКОК, 16 января. /ТАСС/. Посольство России на Филиппинах взаимодействует с миграционными властями республики относительно процедуры и сроков депортации российского видеоблогера Виталия Здоровецкого. Об этом говорится в распространенном диппредставительством сообщении.

"С момента задержания российского гражданина в Маниле 2 апреля 2025 года за нарушение общественного порядка, вызвавшего негативную реакцию в обществе и на самом высоком политическом уровне, находились в постоянном контакте с государственными структурами страны пребывания, а также с его родственниками и адвокатами, оказывая необходимое консульское содействие. В настоящее время взаимодействуем с миграционными властями относительно процедуры и сроков депортации В. А. Здоровецкого, которая, как сообщается, состоится в ближайшее время", - указали в российском посольстве.

Проживающий в США видеоблогер Виталий Здоровецкий был привлечен к уголовной ответственности на Филиппинах. Полиция Филиппин задержала его 2 апреля на за грубое нарушение общественного порядка. Ему были предъявлены уголовные обвинения, после чего он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны. Министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла ранее указал, что, хотя видеоблогер проживает в Соединенных Штатах как обладатель грин-карты, его депортация будет осуществляться на основании паспорта страны происхождения, а не государства проживания.

Здоровецкий известен своими скандальными розыгрышами и выходками, видео которых он публикует в YouTube. В 2014 году в Бразилии он выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Германией. В 2022 году он повторил выходку в матче четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.