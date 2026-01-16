В регионах Северо-Запада России будет морозная погода

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Морозная погода ожидается в пятницу во всех регионах Северо-Западного федерального округа, сообщают региональные гидрометцентры. До минус 11 градусов похолодает даже в Калининградской области, будет ветрено, но без осадков.

"День ожидается облачный с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем небольшое усиление до 6-11 м/с", - отмечают метеорологи. В Калининграде, по данным официального сайта регионального Гидрометцентра, в ночные часы будет до 6 градусов мороза, днем минус 4 градуса. На дорогах уже несколько дней подряд удерживается снежный накат, а также гололедица, водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

В Новгородской области также без существенных осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура днем минус 8-13 градусов. 16 января на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южных направлений 4-9 м/сек, днем будет 9-14 градусов со знаком "минус".

В Республике Коми сохраняются морозы: в ночь на пятницу подморозит до 19-24 градусов, днем ожидается от - 8 до -18. Здесь пройдут снегопады, в отдельных районах будет наблюдаться гололедно-изморозевое отложение. В Ненецком автономном округе (НАО) днем местами ожидается умеренный снег, ветер южный и юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью и днем минус 12-17, местами до минус 7 градусов.

Территория Вологодской области с пятницы попадет под влияние обширного сибирского антициклона, что приведет к усилению морозов и отсутствию осадков. В ночные часы температура понизится от -10 по западу до -17 градусов по востоку региона. В Архангельской области пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах синоптики предупреждают о гололедно-изморозевых отложениях, ветер южный и юго-западный 2-7 м/с, температура минус 6-11 градусов. В последний рабочий день недели в Карелии ожидается пасмурная погода, возможен снег, ветер южных направлений, слабый. Ночью в районе 11 градусов мороза, днем термометры покажут до минус 8 градусов.

Холоднее всего по СЗФО будет в Мурманской области, здесь ожидают местами небольшой снег, изморозь, температуру воздуха ночью минус 15-20 градусов, при прояснениях до 30 градусов мороза; днем минус 10-15, в центральных районах до минус 25 градусов.