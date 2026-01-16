В Бурятии ожидаются аномальные морозы

В регионе прогнозируют до минус 50 градусов

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Аномально низкая температура воздуха - до минус 50 градусов - прогнозируется в Бурятии в ближайшую неделю. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов, сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 17 по 23 января по Бурятии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более", - сообщили синоптики.

Они пояснили, что такую погоду определяет антициклон в холодной воздушной массе. Ночью в большинстве районов ожидаются морозы до минус 32-38 градусов, местами до минус 45, по северо-востоку до минус 50 градусов. Преобладающая температура в дневное время - около минус 25-30 градусов, по северу - не выше 39 градусов.

Экстренные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Автомобилистам рекомендовано отказаться от дальних поездок, родителям школьников - самостоятельно решать, отправлять ли детей в образовательные учреждения. В Улан-Удэ учащихся начальных классов первой смены уже перевели на дистанционное обучение.