Снегопады в первые две недели января пополнили водохранилища Крыма на 35%

Показатель составил около 56 млн куб. м

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Снегопады, выпавшие в первые две недели 2026 года на территории Республики Крым, наполнили водохранилища естественного стока в регионе питьевой водой на 35%, сообщили ТАСС в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

"Суммарный объем наполнения всех водохранилищ Республики Крым составляет около 144 млн куб. м, из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока Республики Крым составляет около 105 млн куб. м, наливных водохранилищ - 14,6 млн куб. м. После выпадения осадков в период с 1 по 14 января 2026 года в питьевые водохранилища естественного стока региона поступило суммарно около 56 млн куб. м, что составляет всего около 35% от проектного объема наполнения всех водохранилищ естественного стока", - говорится в сообщении.

Наименьший запас воды сейчас находится в водохранилищах восточной части Крыма, обеспечивающих жителей Керчи, Феодосии и Судака, населенные пункты Ленинского района, а также в Изобильненском водохранилище, обеспечивающем водоснабжение населения городского округа Алушта.