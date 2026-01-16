Московские профсоюзы поддержали нововведение с психиатрическим освидетельствованием

Приказ Минздрава начнет действовать с 1 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов поддержала введение новых норм, разработанных Минздравом РФ, по психиатрическому освидетельствованию сотрудников с 1 марта 2026 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель технической инспекции труда организации Анатолий Захаренков.

Приказ Минздрава с 1 марта 2026 года вносит технические изменения в порядок прохождения работниками отдельных специальностей, связанных с повышенной опасностью или ответственностью, психиатрического освидетельствования.

"Бывает, что мы расследуем несчастный случай - ситуации же разные происходят - и видим, работодатель не организовал вовремя медосмотр работника, а с ним что-то произошло. Здесь же работодатель обязан направить сотрудника на психиатрическое освидетельствование, если на медосмотре выявлены признаки психического расстройства. Эти меры выгодны как работникам, обеспечивая их безопасность, так и работодателям, защищая их от юридической ответственности. Так что ничего страшного в этом нет, кроме того, работники обеспечены оплачиваемым временем для прохождения освидетельствования", - сказал Захаренков.

Он отметил, что изменения также направлены на повышение профессионализма оценки психического состояния работников. Ранее освидетельствование проводилось просто врачебной комиссией, теперь же оно будет обеспечиваться комиссией врачей-психиатров. "Наверное, это более правильно, потому что оценить психическое состояние работника квалифицированно могут только специалисты", - сказал Захаренков.

Кроме того, до вступления в силу поправок направление на освидетельствование могло быть выдано по результатам предварительных и периодических медосмотров сотрудника. Теперь же работодатель направляет на психиатрическое освидетельствование только по результатам обязательного периодического медосмотра, если им выявлены признаки психического расстройства. Предварительные медосмотры при приеме на работу исключены из оснований для направления.

В соответствии с приказом N 342н от 20 мая 2022 года обязательное психиатрическое освидетельствование проходят все работники отдельных категорий, в том числе работники транспорта, пищевой промышленности и общественного питания, образования и других сфер, с периодичностью один раз в пять лет.