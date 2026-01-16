Иерей Киндяков: традиция крещенских купаний идет из Иерусалима

Там в это время тепло, поэтому к окунанию в прорубь нужно подходить с разумом и рассуждением, отметил председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Традиция окунания в воду в праздник Крещения Господня зародилась в Иерусалиме с его более теплым климатом в зимнее время, в силу чего в российских условиях ее важно воспринимать разумно. Об этом в преддверии праздника Крещения Господня ТАСС сказал председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедова иерей Антоний Киндяков.

"Эта традиция зародилась в Иерусалиме, а там в это время тепло. Поэтому здесь, конечно, к окунанию в прорубь нужно подходить с разумом и рассуждением. Возможно, что не у всех людей достаточно здоровья для того, чтобы окунаться в морозную ночь в прорубь зимой", - отметил он.

По словам отца Антония, окунание в прорубь сопоставимо с купанием в освященных источниках при посещении храмов и монастырей и предполагает особые правила. "Когда люди окунаются в них, они делают это троекратно, каждый раз произнося имя Святой Троицы: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа", - добавил священнослужитель.

Русская православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.