В Архангельске напавший на техникум студент извинился перед потерпевшими

Артемий Корюков обвиняется в участии в террористической организации и покушении на убийство двух и более лиц, он согласился с обвинениями

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Напавший на педагогов техникума 29 сентября 2025 года в Архангельске бывший студент Артемий Корюков принес извинения потерпевшим и раскаивается в содеянном. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Бетенев.

Корюков обвиняется в участии в террористической организации и покушении на убийство двух и более лиц, он согласился с обвинениями. "Я осуществляю защиту Артемия Корюкова по уголовному делу, которое рассматривается Северным флотским военным судом по преступлениям, предусмотренным ч. 2, ст. 205.5, ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "л" ч. 2, ст. 105 УК РФ. Мой подзащитный желает принести публичные извинения всем потерпевшим по данному уголовному делу. Он раскаивается в содеянном и очень жалеет о случившемся", - сказал Бетенев.