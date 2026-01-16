Многодетные могут рассчитывать минимум на 30% скидки на оплату ЖКУ

Еще одной мерой поддержки является освобождение от платы за содержание жилого помещения

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Многодетные семьи имеют право на скидку в размере 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в подписанном в 2024 году указе президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Документом предусмотрено "предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты" многодетным семьям.

Как ранее сообщал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), "многодетные семьи могут получить скидку на оплату услуг ЖКХ, размер которой устанавливается региональными властями". "В каждом регионе размер скидки свой, однако минимальный размер установлен федеральным законом и составляет 30%. Часто регионы скидку делают больше - в Подмосковье, например, она может достигать 50%", - уточнял депутат, отметив, что скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

Еще одной мерой поддержки является освобождение от платы за содержание жилого помещения, добавлял парламентарий. По его словам, во многих регионах многодетным семьям предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или частично. Кроме того, многодетные семьи также имеют право получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также получить субсидии и пособия, которые помогают покрыть расходы на коммунальные услуги.