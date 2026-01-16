Врач Шахмарданов рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

При первом заболевании человек может буквально назвать время, когда "словно кирпич упал на голову", указал доктор медицинских наук

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Грипп, в отличие от ОРВИ, проявляется сразу, начало болезни сопровождается высокой температурой, слабостью и болью в области лба. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Зимой в России сохранялся сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа доминирует штамм H3N2, который также называют гонконгским.

"При гриппе вы можете буквально назвать время, когда "словно кирпич упал на голову", а при ОРВИ сначала першит горло, потом появляется насморк. Температура при гриппе - 38,5-41 градус, поднимается резко, часто с ознобом и держится 3-5 дней. При ОРВИ температура повышается до 38,5 градуса, постепенно", - рассказал Шахмарданов, добавив, что для гриппа характерны головная боль в области лба, глаз, ломота во всем теле, резкая слабость, а насморк и заложенность носа могут отсутствовать в первые дни. При ОРВИ ломота и сильная слабость бывают редко, на первый план выходят сильный насморк, боль в горле, чихание.

Шахмарданов отметил, что при гриппе кашель появляется на второй или третий день болезни.

"Часто сухой, мучительный, с болью за грудиной, что может быть признаком начинающегося осложнения - трахеита или бронхита. При ОРВИ кашель может быть с первого дня, часто влажный, связанный с затеканием слизи из носоглотки", - заметил он.

Эксперт подчеркнул, что если состояние здоровья ухудшается, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

"Немедленно вызывайте скорую помощь или врача, если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, затрудненное дыхание, а также кашель с кровью или мокротой ржавого цвета, спутанность сознания, нестерпимая головная боль, которая не снимается обычными обезболивающими. Если вам стало легче, а через один-два дня состояние ухудшилось, то это классический признак присоединения бактериальной инфекции, например, пневмонии", - пояснил врач.