Епископ Иннокентий назвал альтернативу для крещенских купаний

Речь идет об окунании в храме

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Окунание в купель в храме является альтернативой крещенским купаниям в открытой воде. Об этом во время пресс-конференции, посвященной празднованию Крещения Господня, в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщил викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий .

"Например, в храме в теплом помещении стоит купель. Внешняя температура теплая, вода такая, комнатная температура. Альтернатива [крещенским купаниям] там, где это есть", - говорится в сообщении.

Владыка отметил, что не вся вода в крещенскую ночь является святой. Святой водой считается только та, которой касался крест.