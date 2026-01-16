Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в нескольких округах

В городе возможно образование гололедицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января, /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы предупредили о возможных локальных ограничениях движения в трех округах города. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

"Сегодня в столице пасмурная погода. Возможно образование гололедицы. В течение дня в городе возможны локальные ограничения движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО", - говорится в публикации.

Департамент также призвал водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, не отвлекаться на мобильные телефоны и соблюдать скоростной режим.