В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Речь идет о Михайловском, Васильевском и Токмакском округах

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ, восстановлено в Михайловском, Васильевском и Токмакском округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий сообщал в своем Telegram-канале, что из-за атаки ВСУ около 87 тыс. потребителей остались без электроснабжения в шести округах Запорожской области и городе Энергодаре.