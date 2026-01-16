ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Речь идет о Михайловском, Васильевском и Токмакском округах
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ, восстановлено в Михайловском, Васильевском и Токмакском округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий сообщал в своем Telegram-канале, что из-за атаки ВСУ около 87 тыс. потребителей остались без электроснабжения в шести округах Запорожской области и городе Энергодаре. 

