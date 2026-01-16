На трассах в Челябинской и Курганской областях снизился показатель тяжести ДТП

Общее количество аварий в двух регионах уменьшилось на 4,8%

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Ремонт, обустройство и содержание федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях снизили тяжесть последствий автоаварий на 28,8% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления дорог "Южный Урал" Александр Гусев.

"Своевременная расчистка и обработка федеральных трасс в холодное время года, в том числе, являются причиной ежегодного снижения числа ДТП и их тяжести. По сравнению с 2024 годом, на 4,8% по двум регионам (Челябинская и Курганская области) сократилось общее количество аварий, на 7,7% - количество раненых, на 12,2% - погибших. Показатель тяжести ДТП на федеральных автодорогах за 2024 год сократился почти на треть, то есть на 28,8%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также в Челябинской и Курганской областях на 51,3% снизился за год показатель тяжести последствий ДТП, связанных с неудовлетворительными эксплуатационными характеристиками дорог. Это результат последовательной работы структурного подразделения Росавтодора по приведению федеральных автодорог Южного Урала и Зауралья в нормативное состояние.