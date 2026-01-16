В Чебоксарах еще один школьник обратился за медпомощью после приема пищи

Всего к врачам обратились четверо детей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 16 января. /ТАСС/. Помощь врачей понадобилась еще одному ученику школы №50 в Чебоксарах, где 15 января обратились к медикам трое детей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения Чувашии.

15 января прокуратура республики сообщила о массовом пропуске учебных занятий в школе №50 в Чебоксарах "в связи с плохим самочувствием" детей. По данным Минздрава региона, к врачам в тот день обратились три школьника, из них двое детей в состоянии средней степени тяжести были направлены в инфекционный стационар, один ребенок получает помощь амбулаторно.

"По данным на утро 16 января, за медицинской помощью обратились четыре ребенка: двое из них получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном стационаре, еще двое - амбулаторно", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что у учащихся схожие симптомы, которые они связывают с приемом пищи. В Минобразования Чувашии 15 января сообщили, что в школе №50 пройдут дезинфекционные мероприятия, обучение временно переведено в дистанционный формат. По данным правоохранителей, в помещении школы, в том числе в пищеблоке, специалисты Роспотребнадзора взяли анализы и пробы для определения причин плохого самочувствия детей.