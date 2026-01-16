Компания в Югре погасила долг по зарплате в 33 млн рублей

Речь идет о застройщике "ДСК-1" в Ханты-Мансийском автономном округе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Долг по зарплате в размере более 33 млн рублей выплачен почти 500 работникам застройщика "ДСК-1" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в акционерном обществе Специализированный застройщик "ДСК-1". Установлено, что перед 495 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь - ноябрь 2025 года, а также по окончательному расчету при увольнении [ряда сотрудников] на общую сумму более 33 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, после вмешательства ведомства задолженность по оплате труда погашена в полном объеме. Также прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в отношении юридического лица.

Как сообщается на сайте "ДСК-1", компания осуществляет строительство жилых многоквартирных домов, коммерческих помещений и является одним из ведущих застройщиков в ХМАО.