В США активисты поливают дороги водой, чтобы пострадала миграционная полиция

За последние пять недель арестовали 2,5 тыс. преступников-нелегалов, указала помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Левые активисты, выступающие против объявленной президентом США Дональдом Трампом кампании по борьбе с нелегалами, поливают дороги водой, чтобы машины сотрудников миграционной полиции заносило на льду. Об этом заявила помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин в эфире телеканала Fox News.

"Они поливают дороги водой, чтобы она замерзала перед машинами наших федеральных правоохранителей. Это может привести к заносу, ДТП или даже гибели людей", - указала Маклафин.

Она напомнила, что в среду сотрудник федеральных правоохранительных органов был избит, активисты и сами нелегалы устраивают засады на полицейских.

"Автомобили продолжают таранить наших полицейских. Число таких атак увеличилось на 3 200%. Только за последние пять недель мы арестовали 2 500 преступников-нелегалов".

Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.