В Свердловской области установили единый день приема участников СВО

Он будет проходить по средам с 08:00 до 09:00 по мск во всех городах региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Единый день и час приема участников СВО и членов их семей главами муниципальных образований установлен во всех городах Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Единый перечень мер поддержки участников СВО и их семей появится во всех муниципалитетах Свердловской области. <…> Одним из важных нововведений станет единый день приема участников СВО и членов их семей [главами муниципалитетов] для оказания помощи по всем вопросам. <…> Он будет проходить по средам с 10:00 до 11:00 (с 08:00 до 09:00 по мск - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

В департаменте уточнили, что в перечень мер поддержки участников спецоперации входит отсрочка платы за аренду муниципального имущества и обеспечение сохранности личного транспорта. Ветераны и их родные имеют право на льготное посещение городских мероприятий.

Дети бойцов имеют право на первоочередное зачисление в детские сады, школы, группы продленного дня и спортивные секции.