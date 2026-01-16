В ДФО в 10 раз выросли продажи лопат из-за снежного циклона

Спросом также пользуются щетки для очистки автомобилей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Число покупок снегоуборочных лопат на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) выросло во время снежного циклона с 1 по 13 января 2026 года в десять раз, превысив уровень продаж за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".

"Сравнение за 1-13 января 2026/2025, ДФО: лопаты снегоуборочные - медианная цена 1 554 рублей, на 31% выше уровня прошлого года. Число покупок - выше в десять раз (на 932%)", - говорится в сообщении.

Также по сравнению с 2025 годом на 6% выросли продажи снегоуборщиков, средняя цена на которые составила 60,8 тыс. рублей, и щеток для очистки автомобилей от снега, средняя стоимость которых составила 849 рублей.

Снежный коллапс в начале 2026 года способствовал росту спроса на средства для уборки снега и сопутствующего инвентаря.