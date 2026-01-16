В аэропортах Краснодарского края задерживаются 15 рейсов

В Краснодаре задержали вылет двух и прилет шести авиарейсов

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 15 рейсов задерживаются в международных аэропортах Краснодара и Сочи, следует из данных онлайн-табло.

В Краснодаре задержали вылет двух и прилет шести рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задержаны рейсы в Москву и Ташкент (Узбекистан), а на прилет - из Дубая (ОАЭ), Ташкента, Махачкалы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сургута.

В аэропорту Сочи, исходя из данных онлайн-табло, на вылет задержаны четыре рейса - в Тель-Авив (Израиль), Минеральные Воды, Казань и Нижний Новгород, на прилет - три: из Пхукета (Таиланд), Барнаула и Тюмени. Аэропорт Геленджика работает по расписанию.