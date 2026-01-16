В Ростове-на-Дону обеспечат временным жильем семью погибшего при атаке ВСУ

Женщину и ее сына навестила в больнице председатель городской думы Лидия Новосельцева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /ТАСС/. Семья из Ростова-на-Дону, потерявшая кормильца при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 января, будет обеспечена временным жильем на период восстановления их жилища. Об сообщила в Telegram-канале председатель городской думы Лидия Новосельцева.

"Посетила в больнице четырехлетнего Диму и его маму Анастасию, переживших страшную утрату - в результате атаки на город 14 января погиб глава семьи, муж и отец, - написала Новосельцева. - После выписки Анастасия и ее сын будут обеспечены маневренным жильем на время восстановления их дома". Ребенку председатель городской думы передала вещи и игрушки.

В ночь на 14 января в десяти городах и районах Ростовской области была отражена атака ВСУ. В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме были повреждены квартиры, для жителей развернули пункт временного размещения. При атаке пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб.