Хулио Иглесиас отверг обвинения в домогательствах
МАДРИД, 16 января. /ТАСС/. Певец Хулио Иглесиас отверг обвинения двух женщин, утверждавших, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны артиста. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на заявление исполнителя.
"С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения двух человек, которые ранее работали в моем доме, - отметил певец. - Я отрицаю, что применял насилие, принуждение или относился с неуважением к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны".
Как сообщала ранее электронная газета elDiario.es, две женщины утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны Иглесиаса, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом.
82-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. По официальным данным, у певца восемь детей.