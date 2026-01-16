Штрафы за уклонение мигрантов от медосмотров предложили повысить в 12 раз

Ответственность за уклонение от медосвидетельствования повышается до 25-50 тыс. рублей с возможностью выдворения на усмотрение суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты парламента три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан РФ. Инициативы в том числе предлагают повышение более чем в 12 раз штрафов за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования и возможность выдворения за это иностранцев по решению суда, рассказала журналистам Яровая.

"Учитывая, что легальность нахождения иностранного гражданина в Российской Федерации должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья, мы повышаем ответственность за уклонение от медосвидетельствования более чем в 12 раз - до 25-50 тыс. руб. с возможностью выдворения на усмотрение суда. И впервые вводим ответственность за неуплату штрафа в срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность", - сказала Яровая.

Она отметила, что инициативы - "логичное продолжение" комплексных мер по противодействию нелегальной миграции, которые ранее приняла Госдума. "Эти меры серьезным образом повлияют на профилактику и упреждение преступлений, повысив уровень недопущения злоупотреблений при проверке состояния здоровья иностранных лиц и выдаче медицинских документов", - заключила депутат.