В горсовете Киева допустили возможность отселения жителей из-за блэкаута

Речь идет о домах, в которых не получится в ближашее время возобновить тепло- и электроснабжение, их количество не уточняется

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Некоторые дома Киева, в которых не получится в ближайшее время восстановить подачу тепла и электричества, возможно, придется расселять. Об этом заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.

"Есть определенное количество домов, которые находятся в более критическом состоянии и где сложно возобновить тепло и электроснабжение. И если это не произойдет в ближайшее время, то встанет вопрос о расселении таких домов", - сказала она на пресс-конференции, фрагмент которой приводит украинское издание "Новости. Live".

Депутат добавила, что горсовету сообщили о числе таких домов, но она не стала сообщать эти данные, сославшись на то, что это "закрытая информация".

В Киеве четвертые сутки подряд действуют аварийные отключения света. В местных СМИ уже назвали ситуацию блэкаутом. Проблемы с электроснабжением в городе и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть Киев из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, ряд магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.