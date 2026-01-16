Мигрантов ждет до четырех лет лишения свободы за поддельные медсправки

Кроме того, их могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей может последовать за использование мигрантом поддельной справки о медицинском освидетельствовании, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей", - сказала Яровая журналистам.

Она добавила, что законопроектом также предлагается ввести квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки с использованием интернета или служебного положения. "В случае если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет", - подчеркнула вице-спикер.