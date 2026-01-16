ВС: брак с гражданином РФ не препятствует выдворению иностранца из страны

Наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Факт заключения иностранным гражданином брака с российским гражданином не является препятствием для его выдворения за пределы России в случае, если суд принял такое решение. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда РФ.

"Судебная коллегия Верховного суда по административным делам разъяснила, что факт заключения брака после вынесения решения о нежелательности пребывания не имеет правового значения для рассмотрения дела. А наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что с жалобой в суд обратилась гражданка Украины после отбытия наказания за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Она требовала отменить решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в России. Заявительница утверждала, что это нарушает право на личную и семейную жизнь, поскольку она долгое время проживала в стране и планировала выйти замуж за гражданина РФ.

"Суд первой инстанции, а следом и апелляция отказали в удовлетворении требований. Однако кассация отменила эти решения, указав, что к моменту апелляционного рассмотрения дела заявительница уже вступила в брак. ВС России с таким подходом не согласился и оставил в силе акты судов первой и апелляционной инстанций", - отмечается в сообщении пресс-службы Верховного суда.