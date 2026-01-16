В ДНР отремонтируют поврежденную школу с почти столетним корпусом

В здании завершается ремонт кровли, заменены окна, идет монтаж инженерных систем

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Ремонт обстрелянной ВСУ Красноармейской школы на юге ДНР завершат в 2026 году, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В текущем году завершим капитальный ремонт Красноармейской школы Новоазовского округа, это учебное заведение неоднократно попадало под вражеские обстрелы. Ремонтные работы проводим в трех учебных корпусах. Один из них, 1927 года постройки, находился в аварийном состоянии, поэтому его фактически возвели заново", - написал Пушилин.

Он добавил, что завершается ремонт кровли и фасада, заменены окна, идет монтаж инженерных систем и внутренние работы. Пришкольной территорией займутся, когда позволит погода. В частности, там установят спортивную площадку. Ремонтом занимается регион-шеф Московская область.

"Работы ведем без остановки образовательного процесса - 101 ученик получает знания очно на базе местных социальных учреждений. Делаем все возможное, чтобы ребята вернулись поскорее в новую и современную школу", - заключил Пушилин.

Ранее вице-премьер республики Лариса Толстыкина сообщила ТАСС, что регионы-шефы отремонтируют почти 300 объектов образования ДНР до 2030 года.