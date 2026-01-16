За нарушения при медосмотрах мигрантов хотят ввести штрафы до 1 млн рублей

Также предусматривается приостановление деятельности медицинских организаций от 14 до 90 суток

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты парламента три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан РФ. Инициативы в том числе предполагают введение штрафа до 1 млн рублей для медицинских организаций за нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов, рассказала журналистам Яровая.

"Принципиально важно, что за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан мы устанавливаем административную ответственность, штраф - от 300 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток. Наша задача сделать невыгодным злоупотребления и повысить контроль внутри организаций за процедурами медицинского освидетельствования", - сказала вице-спикер.