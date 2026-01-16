В Москве откроют дополнительные пункты обогрева для помощи бездомным

В морозные дни в городе будет действовать 11 городских пунктов обогрева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дополнительные пункты обогрева откроют 16 января у Савеловского и Щелковского вокзалов в Москве в связи с прогнозируемыми морозами, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"По прогнозам синоптиков, к концу недели температура в столице может снизиться до -18-20 градусов. Для помощи тем, кому некуда пойти, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки откроет дополнительные пункты обогрева еще у двух вокзалов. С 16 января отапливаемые микроавтобусы "Социального патруля" Центра им. Е. П. Глинки начнут дежурить у Савеловского и Щелковского вокзалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом всего в морозные дни в городе будет действовать 11 городских пунктов обогрева. Мобильные пункты работают ежедневно с 20:00 до 08:00. Они также размещены рядом с Павелецким, Белорусским, Курским, Киевским и Ярославским вокзалами.

Круглосуточно доступны стационарные пункты обогрева на территории трех отделений Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки: приемного, "Дмитровского", "Востряково". В них можно согреться, выпив чай, получить консультацию или переждать непогоду, а также при необходимости получить место для отдыха. Чтобы помочь человеку на улице можно обратиться в социальный патруль по телефонам диспетчерской службы.

В департаменте добавили, что, если человек готов начать путь к нормальной жизни, в Центре имени Е. П. Глинки для него составляют индивидуальный маршрут помощи. Например, сотрудники помогают найти родных тем, кто потерял с ними связь, восстановить или впервые получить основные документы, пройти диспансеризацию, найти работу, восстановить утраченные права на жилье, для пожилых людей - оформить проживание в стационарном учреждении.