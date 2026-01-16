В ГД хотят запретить посредничество при медосвидетельствовании мигрантов

Процедуру смогут проводить только уполномоченные организации и за счет иностранцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты парламента три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан РФ.

Инициативы в том числе предполагают, что медицинское освидетельствование мигрантов смогут проводить только уполномоченные властями регионов организации, а само обследование будет проводиться за счет иностранцев.

"Мы убираем посредников и делаем обязательным проведение медосвидетельствования исключительно уполномоченной регионом медорганизацией и за счет средств иностранных граждан", - сказала вице-спикер.