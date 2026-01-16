В Дагестане создали государственную информационную систему строительного надзора

Система автоматизирует сбор, обработку и хранение информации для регионального государственного строительного надзора в республике

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Власти Дагестана создали государственную информационную систему строительного надзора, сообщает правительство республики.

"В Дагестане создана Государственная информационная система строительного надзора. Новая информационная система утверждена постановлением правительства Республики Дагестан. Оператором системы определено Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона",- говорится в сообщении.

Уточняется, что система автоматизирует сбор, обработку и хранение информации для регионального государственного строительного надзора в республике.

"Задачи, решаемые посредством внедрения системы, включают создание единого информационного пространства для ввода, обработки, анализа и хранения результатов профилактических и контрольных мероприятий, усиление контроля за исполнительской дисциплиной на всех уровнях управления, информационное взаимодействие с федеральными и региональными информационными системами, создание условий для автоматического формирования результатов контрольно-надзорной деятельности и оперативного предоставления информации и так далее", - добавили в правительстве Дагестана.