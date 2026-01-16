Статья

Штрафы для мигрантов и уголовная ответственность. Главное об инициативах ГД

Новые законопроекты касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан

Редакция сайта ТАСС

Три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов, внесли в Госдуму. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

ТАСС собрал основное об инициативах.

Внесение законопроектов

Все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, правоохранителями и ведомствами.

Инициативы разработали по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках общей стратегии нацбезопасности.

Суть законопроектов