Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
Статья

Штрафы для мигрантов и уголовная ответственность. Главное об инициативах ГД

Новые законопроекты касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан
Редакция сайта ТАСС
07:43
© Арина Антонова/ ТАСС

Три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов, внесли в Госдуму. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

ТАСС собрал основное об инициативах.

Внесение законопроектов

  • В Госдуму внесли три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов.
  • Все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, правоохранителями и ведомствами.
  • Инициативы разработали по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках общей стратегии нацбезопасности.

Суть законопроектов

  • Штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования предлагается повысить в 12 раз - до 25-50 тыс. рублей с возможностью выдворения на усмотрение суда.
  • Впервые вводится ответственность за неуплату штрафа в срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и мера, гарантирующая безопасность.
  • За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов для медицинских организаций предлагается установить административную ответственность: штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
  • За использование мигрантами поддельных справок о медосвидетельствовании предлагается установить ответственность вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.
  • Также предлагается ввести квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки с использованием интернета или служебного положения. Если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до восьми лет.
  • Предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний.
 
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна