В Приморье отловили третьего тигра с начала года

Первого и второго самцов после осмотра и реабилитации выпустили в дикую природу

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. В Приморском крае отловили третьего амурского тигра с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Третьего тигра с начала 2026 года отловили в Зеркальном Кавалеровского округа", - говорится в сообщении.

Это уже третий случай в 2026 году, когда изъят амурский тигр из естественной среды обитания. Первый самец, которого отловили 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался абсолютно здоров и был выпущен в удаленный участок тайги 7 января. За его поведением следят специалисты с помощью спутникового ошейника. Второго "конфликтного" тигра отловили в Надеждинском округе Приморья и отправили в реабилитационный центр, после чего специалисты охотнадзора Приморского края вместе с центром "Амурский тигр" вернули его в дикую природу.