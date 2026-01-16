Названы самые популярные развлечения россиян на каникулах

В период новогодних праздников люди предпочитали активный отдых на открытом воздухе и посещение культурных мероприятий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россияне в период новогодних каникул 2026 года предпочитали активный отдых на открытом воздухе и посещение культурных мероприятий, свидетельствуют данные исследования холдинга "On медиа", "МТС Банка" и сервиса Ticketland.

"За первые 10 дней января 2026 года количество транзакций на лыжных курортах, горнолыжных склонах и катках выросло на 39% год к году. В новогодние каникулы количество транзакций на театральные мероприятия выросло на 17% год к году, что подтверждает устойчивый интерес аудитории к живым форматам культурного досуга", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, культурная афиша также пользовалась спросом. При этом средние цены на билеты в большинстве форматов повысились. Так, билет на мюзикл в среднем по стране подорожал на 19% и стоил 3 890 рублей, на спектакль - на 13% (до 2 579 рублей), на выставку - на 12% (716 рублей). Стоимость билетов на концерты, напротив, снизилась на 2%, составив в среднем 2 460 рублей.

Наиболее высокие средние цены на одно мероприятие были зафиксированы на новогоднее шоу "What women want. New Year edition" в театре Crave (44 607 рублей) и на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре (20 779 рублей), говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что среди самых посещаемых концертов оказались выступления групп GONE.Fludd, "Тринадцать карат", SQWOZ BAB, "Три дня дождя" и t.A.T.u. В топ театральных постановок вошли спектакли "Солнце Ландау", "Новогодний кабачок", "Собачье сердце", "Утиная охота" и "Плохие девчонки".

Популярными оставались и другие виды досуга. В частности, спрос на посещение кинотеатров вырос на 16% благодаря выходу семейных фильмов "Буратино", "Простоквашино" и "Чебурашки 2". Покупки в онлайн-кинотеатрах увеличились на 13%.

В музыкальных стриминговых сервисах лидерами прослушиваний в период с 31 декабря по 11 января стали группа ARTIK & ASTI, Баста и Артем Тото. В книжных сервисах пользователи чаще всего выбирали жанры фэнтези, любовные романы, фантастику и детективы. В числе самых читаемых книг - "Тоннель" Яны Вагнер, "Вторая жизнь Уве" Фредрика Бакмана и "Один день, одна ночь" Татьяны Устиновой.