Ростехнадзор не выявил нарушений в работе систем безопасности ЗАЭС

Радиационная обстановка на промплощадке станции и прилегающей территории находится в пределах нормы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС. Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности Запорожской АЭС требованиям, сообщает пресс-служба атомной станции.

Сотрудники надзорного органа проверили соблюдение обязательных требований в области использования атомной энергии при проведении испытаний дизель-генератора 2РДЭС1, являющегося одним из элементов системы резервного энергоснабжения станции. По результатам проведенной проверки недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам, отмечается в сообщении ЗАЭС.

Проверка проводилась в соответствии с годовым планом, такие плановые проверки работы систем и оборудования станции, обеспечивающих безопасность, будут проводиться на Запорожской АЭС в течение 2026 года на систематической основе, как и в предыдущие периоды, в рамках реализации постоянного государственного надзора.

Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, соответствует естественному природному фону и не представляет опасности для персонала, населения и окружающей среды.