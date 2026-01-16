ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

Деятельность правительства одобряют 51,6% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 29 по 30 декабря, вырос за два дня на 1,7 п.п. и составляет 80,9%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,9% участников опроса (плюс 1,7 п.п. за два дня), уровень одобрения деятельности президента снизился на 2,2 п.п. за это же время и составляет 77,8%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,6% опрошенных (плюс 4,3 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,6% респондентов (плюс 3,8 п.п.). О доверии Мишустину заявили 63,4% опрошенных (плюс 3,7 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,8% (плюс 1,1 п.п.), лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 31,1% (плюс 1,1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4% (плюс 1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,3% (минус 1,1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,1% (плюс 0,2 п. п.), КПРФ - 9,9% (плюс 0,5 п. п.), ЛДПР - 10,9% (плюс 0,6 п. п.), "Справедливой России" - 5,7% (плюс 0,7 п. п.), "Новых людей" - 7,7% (минус 0,4 п. п.).