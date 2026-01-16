Заключения по медосвидетельствованиям мигрантов могут сделать электронными

Кроме того, их обязательно будут размещать в Единой информационной системе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты парламента три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан РФ. Инициативы в том числе предполагают перевод в электронный формат заключений по результатам медицинских освидетельствований мигрантов, рассказала журналистам Яровая.

Читайте также Штрафы для мигрантов и уголовная ответственность. Главное об инициативах ГД

"Мы повышаем статус защищенности и значимости документов по факту медицинского освидетельствования и контроля за их появлением и использованием, переводя заключения по результатам медосвидетельствования в электронную форму с обязательным размещением в Единой информационной системе (ЕГИСЗ)", - сказала Яровая.