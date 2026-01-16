В курском и белгородском приграничье не будут проводить крещенских купаний

В обеспечении безопасности в местах купаний задействуют спасателей и волонтеров

БЕЛГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Организацию и благоустройство мест крещенских купаний не будут проводить на территории приграничных районов Белгородской и Курской областей. Об этом ТАСС сообщили в региональных ГУ МЧС.

"По состоянию на 16 января определено 72 места купания на территории Белгородской области. Организация и обустройство мест крещенских купаний не будет проводиться на территории Грайворонского, Валуйского и Краснояружского муниципальных округов", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

Как добавили в курском управлении, определено, что купания пройдут в 29 местах. При этом в приграничных районах организация таких мест также не планируется. Как уточнили ТАСС в комитете региональной безопасности Курской области, на проведение крещенских купаний запланировано в 19 муниципальных образованиях, тогда как в 14 оно не запланировано в целях безопасности и из-за отсутствия мест для проведения организованных купаний.

В обеспечении безопасности в местах крещенских купаний будут задействованы около 350 человек личного состава и более 120 единиц техники. На всех местах будет организовано круглосуточное дежурство оперативных групп главного управления, муниципальных образований и других ведомств. Дополнительно будут привлекаться общественные спасатели, казачество, волонтеры, добровольные народные дружины.

Крещение Господне - один из 12 главных христианских праздников, отмечается 19 января.